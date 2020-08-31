عمر جابر: خبرات لاعبي بيراميدز تحسم تفوقهم في مباريات الدوري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، إن الفوز الذي حققه فريق الكرة على أسوان بهدفين مقابل هدف، هام للغاية في مشواره بالدوري ونحو تحقيق هدفه الرئيسي وهو الفوز في جميع مبارياته بالمسابقة والاحتفاظ بالمركز الثاني في جدول الترتيب في ظل المنافسة الكبيرة على هذا المركز المؤهل للمشاركة بدوري أبطال أفريقيا.
أوضح «جابر« للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن فريق أسوان قدم مباراة جيدة في ظل ظروفه وموقفه بالدوري، وملعب الشرطة جعل من اللقاء غاية في الصعوبة خاصة وأنه ضيق ولا توجد مساحات تساعد لاعبي بيراميدز على اللعب بحرية كبيرة وإيجاد المساحات بين الخطوط، مشيرًا إلى أن تقدم أسوان مبكرًا جعل الأمور صعبة، «ولم يكن لدينا شك ولو للحظة في التعديل والفوز رغم تأخر التسجيل للثقة الكبيرة في قدرات زملائي بالفريق«.
وأضاف اللاعب الدولي: «لاعبو بيراميدز قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة ونجحوا رغم صعوبة الملعب في تحويل التأخر بهدف إلى فوز بهدفين فيالوقت القاتل، وهي ليست المرة الأولى التي يقاتل فيها اللاعبون حتى النهاية ويحققون ثلاث نقاط غالية جديدة، ما يؤكد على قدرات وإمكانيات الفريق المميزة».
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