شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: مخرجي المباريات يتعمدون عدم إعادة هجمات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد طارق يحيي، مقدم الاستوديو التحليلي على قناة الزمالك، مخرجي المباريات الخاصة بالزمالك في الدوري وتعمدهم عدم إعادة الحالات الجدلية في كل المباريات دون مبرر.

وطالب «يحيي» المخرجين والقائمين على البث التليفزيوني لمباريات الأبيض بالتعامل بحياد مع بعض اللقطات الخاصة بفرص الزمالك، موكدًا أنه لابد من وقفة حاسمة من المسؤولين في التليفزيون مع المخرجين الذين يكيلون بمكيالين، على حد تعبيره.