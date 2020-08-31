شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: الحكم تعمد إنذار طارق حامد من أجل إيقافه أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيي، الإعلامي بقناة نادي الزمالك، إن الحكم محمود عاشور كان قاصدًا إنذار طارق حامد، من أجل إيقافه في مباراة بيراميدز المقبلة.
وحصل طارق حامد على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الزمالك أمام إنبي، الليلة، ليتم ايقافه في مواجهة فريقه أمام بيراميدز.
وأوضح يحيي: «الحكم نشن على طارق حامد..كان عارف إن عنده إنذارين والتالت هيوقفه».
وكان الزمالك قد فاز على إنبي بهدف نظيف بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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