شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: "كاف" قد يستجيب لضغوط المغرب لتأجيل البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالمنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، احتمالية تأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب الضغوط المغربية.
وقال شطة في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «الكاف دائمًا يستجيب للضغوط المغربية بشأن تأجيل مباراتي نصف نهائي البطولة الأفريقية، والوداد تم تأجيل 4 مباريات له في الدوري المغربي».
وأضاف: «أتمني استكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا، حتي إذا كان الوداد يملك 14 حالة في فريقه فهو لديه قائمة تتكون من 30 لاعبًا».
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