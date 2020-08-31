شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: من حقي انتقاد التحكيم.. ولا أطعن فى ذمة أحد مثل الآخرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن فريقه لم يقدم مستوي جيد في مباراته أمام طنطا على الرغم من الفوز بثلاثية نظيفة.
وقال عامر، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «أستغرب من لجنة الانضباط، أنا لا أطعن في ذمة أحد على الإطلاق مثل الآخرين، عندما يتعرض فريقي لأخطاء تحكيمية أخرج وأنتقد فقط ولكنني لم أهاجم أحد على الإطلاق».
وأضاف: «لا يوجد تواصل بيني وبين لجنة الإنضباط، وأنا لم أخطأ مطلقًا في التحكيم، وحكم اليوم أمام طنطا كان ممتاز للغاية».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,497
-
تعافي
71,302
-
وفيات
5,376
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: من حقي انتقاد التحكيم.. ولا أطعن فى ذمة أحد مثل الآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.