شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: من حقي انتقاد التحكيم.. ولا أطعن فى ذمة أحد مثل الآخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن فريقه لم يقدم مستوي جيد في مباراته أمام طنطا على الرغم من الفوز بثلاثية نظيفة.

وقال عامر، في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «أستغرب من لجنة الانضباط، أنا لا أطعن في ذمة أحد على الإطلاق مثل الآخرين، عندما يتعرض فريقي لأخطاء تحكيمية أخرج وأنتقد فقط ولكنني لم أهاجم أحد على الإطلاق».

وأضاف: «لا يوجد تواصل بيني وبين لجنة الإنضباط، وأنا لم أخطأ مطلقًا في التحكيم، وحكم اليوم أمام طنطا كان ممتاز للغاية».