شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الفوز على إنبي مستحق.. وسعيد لعودة «شيكابالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفوز على إنبي، مساء اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مباراة جيدة واستحق الفوز.

وأضاف «كارتيرون» بعد المباراة أن الجهاز الفني كان يضع في حساباته الفوز بكل المباريات بعد العودة عقب توقف البطولة بسبب فيروس كورونا لكن هذا لم يحدث، مشددًا على أنه في اللقاءات الماضية كان الفريق ينتظر رد الفعل ولكن اليوم أمام إنبي كان مسيطرًا تمامًا على المباراة.

كما أشار المدير الفني للزمالك إلى أن الفريق تمكن من تسجيل هدف في مواجهة إنبي رغم قلة الفرص المتاحة، وهو عكس ما حدث في مباراة المقاولون العرب الماضية حيث كانت هناك هجمات كثيرة ولكن الحظ لم يقف بجوار اللاعبين، لافتًا إلى سعادته بعد تسجيل الهدف من لعبة ثابتة حيث دائما ما يتدرب عليها اللاعبون ونفذوها بنجاح.

وعن مصطفي فتحي، لاعب وسط الفريق، كشف «كارتيرون» عن أن اللاعب لا يزال تحت التأهيل وسيدخل مع زملائه في الفترة المقبلة، بينما أعرب عن سعادته بعودة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، بعد انتهاء إيقافه، حيث سيتواجد في المباراة المقبلة.

واختتم «كارتيرون» تصريحاته بحزنه لغياب طارق حامد نجم وسط الفريق أمام بيراميدز في المباراة المقبلة، بسبب الإيقاف، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يقرر الآن إذا ما كان محمد حسن سيتواجد في اللقاء أم لا، لكنه كشف عن أن هناك حلولًا أخرى لتعويض غياب حامد.

وحقق الزمالك الفوز على إنبي بهدف نظيف سجله محمود حمدي الونش، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد.

Advertisements