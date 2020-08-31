شكرا لقرائتكم خبر عن رد ناري من حلمي طولان على اتهامات «تفويت» مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، استياءه من الأنباء التي ترددت عن تفويته مباراة الزمالك، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

فاز الزمالك على إنبي بهدف دون رد، أحرزه محمود حمدي الونش، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري المصري، على استاد القاهرة.

وأضاف طولان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «خبر تفويت المباراة الذي انتشر على السوشيل ميديا قبل اللقاء، عيب أن يُقال مثل هذا الكلام عليٌ، نحن نخلص لكل فريق ندربه، وأنفي هذه الأخبار المنتشرة والسوشيال ميديا أصبحت في منتهى السخافة والقذارة في كل شيء».

وتابع: «مباراة الزمالك صعبة جدًا بالنسبة لنا، واجهنا فريقًا مليئًا باللاعبين المميزين في كل المراكز ولكن استطعنا خلال ساعة وربع أن نهاجم الزمالك، ونحن على استحياء».

وواصل: «الهدف جاء من خطأ فردي لم يكن هناك مراقبة جيدة للونش، ورغم أننا كُنا محددين دور كل لاعب، ولكن نشكر اللاعبين وأقول لهم (كتر خيركم) على الجهد الذي بذلتوه اليوم، كون أننا خرجنا من مباراة مثل هذه مهزومين من ضربة ركنية».

واستكمل: «اليوم كنت أضغط على الزمالك من الأمام وهذا كان واضحًا جدًا، لأن الزمالك لم يعتد على الضغط وكان هنك انضباط تكتيكي عالي جدًا، وأعتقد أن الأبيض لم يكن له أي هجمة خطيرة علينا في الشوط الأول، وهذا نتيجة الانضباط التكتيكي».

وأردف: «لا يوجد فريق في العالم يستطيع أن يضغط لمدة ٩٠ دقيقة على الخصم، لأن هذا يُعد جهدًا بدنيًا خارقًا، وللأسف فترة إعدادنا لم تكن كافية بعد ٥ أشهر غياب، قمنا بإعداد الفريق في ٦ أسابيع، خصوصًا أننا سنكمل لموسم آخر وهذا يعني فترة إعداد لموسم ونصف».

Advertisements

واختتم: «بالتأكيد إصابة أسامة جلال أثرت جدًا علينا أمام الزمالك».