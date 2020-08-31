شكرا لقرائتكم سمير كمونة: مروان مثل أزارو.. بادجي الأفضل في الأهلي ويجب التعاقد مع بديله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد إنبي كشف سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن لاعبي الخط الهجومي بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء وخاصة الثلاثي وليد أزارو ومروان محسن والسنغالي آليو بادجي. وأكد سمير كمونة في تصريحات تلفزيونية: "وليد أزارو مثل مروان محسن والثنائي متشابهان في الإمكانيات، ولكن الأفضل منهم هو السنغالي بادجي". Advertisements وأوضح: "بادجي الأفضل في الأهلي بالوقت الجاري فهو لاعب طول وعرض وقوة بدنية ولكن يجب التعاقد مع بديل له حتى لا يتم استهلاكه".

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