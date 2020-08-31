شكرا لقرائتكم بوكير: الأهلي أصعب فريق واجهته ومانويل جوزيه أذكي مدرب لعبت أمامه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الألماني، ثيو بوكير، المدير الفني لأندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري سابقًا، عن أصعب فريق واجهه في الدوري المصري.

واكد ثيو بوكير في تصريحات تلفزيونية: "جميع الفرق المصرية جيدة ولكن النادي الأهلي هو الأصعب بين الأندية المصرية التي واجهتها في الدوري المصري".

وتابع: "البرتغالي مانويل جوزيه هو أذكى وأصعب مدرب واجهته خلال مبارياتي في الدوري المصري".

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وأثنى الألماني، ثيو بوكير، على أداء أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي.

أضاف ثيو بوكير: "أحمد فتحي من أفضل الشخصيات داخل الملاعب ومن أفضل الشخصيات الذي قام بتدريبها".

اشار بوكير الى أن: "أحمد فتحي تعاقد مع بيراميدز ليعيش تجربة جديدة".

وتطرق بوكير في حديثه إلى اللاعبين المصريين، معلقًا: "اللاعبين المصريين لا يهتمون ببنايهم الجسماني ويجب عليهم الإلتزام في مواعيد النوم، ولو إلتزموا سيحصدون كأس العالم".