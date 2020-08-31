شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: أداء سموحة في تحسن وننتظر الكثير من صلاح محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة، أن أداء فريق سموحة شهد تحسنا كبيرا خلال مباراة الفريق أمام طنطا التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثلاثة والعشرين في الدورى.

وقال أحمد ناجى خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "الحمد لله على تحسن الأداء لفريق سموحة، الجهاز الفني بيبذل مجهود كبير مع اللاعبين في المباريات وواجهنا سوء حظ غريب في المباريات السابقة وإن شاء الله هنحاول نحسن مركزنا في الجدول بعد الوصول للنقطة 31".

وأضاف أحمد ناجى: "صلاح محسن لاعب كبير ومنتظرين منه الكثير، لأنه من اللاعبين المميزين جدا ونعول عليه الكثير في المباريات المقبلة، مع وجود أكثر من لاعب مميز في الفريق السكندرى".

وحقق سموحة فوزا مهما على طنطنا بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

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أحرز ثلاثية الفريق السكندرى، كل من شريف رضا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم أضاف إيريك ديسمبى الهدف الثانى فى الدقيقة 43، وفى الدقيقة 71 أحرز صلاح محسن الهدف الثالث من ضربة رأسية متقنة.

وشهد اللقاء احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق طنطا فى الدقيقة 39، إلا إنه تراجع عن قراره بعد أن عاد لتقنية الفار، والتى أكدت عدم لمس الكرة يد لاعب سموحة.