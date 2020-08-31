شكرا لقرائتكم كارتيرون يتحدث عن نقطة سلبية أمام بيراميدز والفوز على إنبى والمثلوثى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، إنه راضى عن أداء فريقه أمام إنبى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد القاهرة الدولى، مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الـ23 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود حمدى الونش مدافع الفريق حيث علق كارتيرون على المباراة قائلا:"قدمنا مباراة جيدة ونستاهل المكسب وقدمنا أداء جيد، كنا عاملين حسابنا إننا نقدر نكسب كل مباريتنا فى الدورى بعد توقف كورونا لكن ده ماحصلش، والمباراة السابقة كنا بنستنى رد الفعل لكن مباراة اليوم كنا مسيطرين على جميع الأحداث".

كما تابع كارتيرون فى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء قائلا:"عملنا ماتش جيد و ولم يأتى لنا فرص كثيرة، لكن قدرنا نسجل هدف وذلك عكس مباراة المقاولون عملنا هجمات أكثر ولم نحقق المكسب وسعيد أن الهدف أمام إنبى سجلناه من كرة ثابتة خاصة إن الفريق يتدرب على ذلك كثيرا".

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وعلق كارتيرون على فقدان طارق حامد فى مواجهة الفريق القادمة أمام بيراميدز في الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري، المقرر لها الخميس المقبل، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مواجهة إنبى، قائلا:"إيقاف طارق حامد المباراة المقبلة نقطة سلبية لنا، و محمد حسن مش هاقدر أقرر دلوقتي إذا كان يقدر يلعب أو لا، وفى حلول تانية للمباراة لتعويض غياب طارق حامد".

أما عن مصطفى فتحى قال كارتيرون:"مصطفي فتحي لسه في التأهيل وهايدخل مع المجموعة الفترة الجاية، وسعيد أن شيكابالا قائد الفريق سيكون متاح للتواجد معنا بداية من المباراة المقبلة، ورد كارتيرون حول الاستفسار منه عن التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن الجديد للفريق المقرر انضمامه بداية من الموسم المقبل قائلا فى تصريح مقتضب:"المثلوثي يتدرب بشكل منفرد بعيدا عن اللاعبين".