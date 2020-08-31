شكرا لقرائتكم ابراهيم سعيد: مندهش من إصرار فايلر بالاعتماد على مروان محسن اساسياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ابراهيم سعيد لاعب الاهلي والزمالك السابق انه مستغرب تماما من إصرار رينيه فايلر من الاعتماد على مروان محسن مهاجم الفريق في التشكيلة الاساسية.

واضاف سعيد في تصريحات تلفزيونية ان بادجي يسير على الطريق الصحيح في الفترة الاخيرة لقيادة هجوم الاهلي وظهر بآداء مميز .

وتابع ان لابد من مهاجمي الاهلي ان يكونو اكثر شراسة امام مرمى فريق الخصم لانك تلعب في افضل اندية افريقيا ودائما على مدار تاريخ القلعة الحمراء التميز في تواجد مهاجمين من طراز خاص.

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قال ابراهيم سعيد لاعب الاهلي والزمالك السابق ان على فايلر الاعتماد على احمد فتحي في مركز الظهير الايمن للفوز ببطولة افريقيا.

واضاف سعيد ان احمد فتحي لديه خبرات كبيرة وبإمكانه مساعدة الفريق في التتويج ببطولة افريقيا في حال مشاركته اساسياً خلال الفترة القادمة.

وتابع تواجد فتحي افضل بكثير من محمد هاني في المباريات الافريقية بسبب خبراته الكبيره سواء مع الاهلي او المنتخب المصري.