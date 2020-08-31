شكرا لقرائتكم ثيو بوكير : الجوهري طلب عملى كمدرب مساعد لمنتخب مصر في مونديال 90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الألماني، ثيو بوكير، المدير الفني لأندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري سابقًا، إن يتابع كافة الدوريات العربية والأوروبية بحكم عملي كمديرًا فنيًا من أجل الأضطلاع على كافة المستجدات في كرة القدم حول العالم.

واكد ثيو بوكير في تصريحات تلفزيونية: "علاقتي بمحمود الجوهري لم تكن صداقة ولكن كان أكثر من أخ لي للعمل معه في السعودية".

وتابع: "بعدها قام الجوهري بطلب مني اصطحابه معه في جهاز الفراعنة في كأس العالم 90".

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تحدث الألماني، ثيو بوكير، المدير الفني لأندية الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري سابقًا، عن أفضل تجاربه داخل الدوري المصري.

اضاف ثيو بوكير: "الإسماعيلي كانت أفضل تجاربي في الدوري المصري خلال 3 سنوات".

وتابع: "تجربتي مع الإسماعيلي كانت الأفضل وتفوقت على قيادتي للزمالك".