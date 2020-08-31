شكرا لقرائتكم أيمن المزين : وكلاء اللاعبين يتحكمون في مصير المدربين مع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أيمن المزين، مدرب طنطا السابق، الملقب بشيخ مدربين الغلابة أن المدير الفني يكون الحلقة الضعف دايما مع الفريق وأول من يتم تغيره، مضيفا وكلاء اللاعبين يتحكموا فى مصير المدربين مع الأندية ، والوكلاء تسببوا اثناء تدريبي فى أندية الرجاء والشرقية والاسيوطى فى رحيلي بسبب أنهم يقنعون رؤساء الأندية بضرورة تغير المدربين.

وأضاف في برنامج البيت الكبير ، على قناة الأهلي، أن عملية تقيم المدرب ليست عملية وظالمة من جانب مجالس الإداراتن مضيفا رفضت عروض من أندية القسم الثاني بعروض مادية أعلى بسبب التدريب في الدورى الممتاز ، مؤكدا أن الاتفاق على الهدف من البداية بين الإدارة والمدرب هو الأصل بدلا من الضغط على المدرب لتطفيشه ، مضيفا أنا مدرب غر صدامي وأحاول الابتعاد عن المشكلات.

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وأوضح المزين أنه يوجد لاعبين يكونوا السبب فى رحيل المدربين لاقترابهم من مجلس الادارة ولو اللاعب خد رقم تليفون رئيس النادى شكرا ، مضيفا أبحث عن تطوير مستوى ولا أجد ما أعمله وتواصلت مع فرق في القمة لقضاء فترة معايشة في مصر وخارجيا دون جدوى ، والمدرب مظلوم لا يعرف كيف يطور نفسه.

وأكد أن الفرنسي ديديه ديسابر مدرب الاسماعيلي السابق كان أكثر مدرب مظلوم في رحله باعتباره شخصية كبيرة ، مضيفا أنه لا بد من وجود رقي فى التعامل مع المدرب بطلب تقرير كامل عن الفترة التي قضاها مع الفريق لتقديمها للمدرب القادم