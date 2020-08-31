شكرا لقرائتكم سفير مصر بالمغرب: الوداد والرجاء لم يطلبا تأجيل مواجهتي الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن حقيقة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك أمام الوداد المغربي والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. Advertisements وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "المباريات حتى الآن في موعدها والوداد والرجاء لم يطلبا تأجيل المباريات نهائيًا". وتابع: "الظروف تتغير وقد يجري أي تغييرات طارئة ولكن حتى الآن المباريات في وقتها".

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