شكرا لقرائتكم محمد عادل حكمًا لمباراة الحدود والمقاصة ومحمد يوسف للقاء الإسماعيلى والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام مباريات اليوم، الاثنين، بمسابقة الدورى الممتاز، حيث سيواجه فريق حرس الحدود نظيره مصر المقاصة، فيما يلتقى الإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى، وأسندت لجنة الحكام لقاء الحرس والمقاصة للحكم محمد عادل، ويعاونه أحمد صلاح ومحمود عامر وشريف حسن، و وائل فرحان حكمصا للفيديو.

فيما يُدير لقاء الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، محمد يوسف حكمًا للساحة، ويعاونه نور سعيد ومحمود رضا وخليفة عب الله، ومصطفى مدحت حكمًا للفيديو.



أسماء الحكام

واستقر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على قائمة الفريق والتي تستعد للقاء النادي الإسماعيلي ضمن الجولة 23 والتي تقام على استاد الإسماعيلية، وقد خلت قائمة الفريق من كل من خالد قمر مهاجم الفريق لظروف خاصة وأحمد رفعت وأسامه العزب للإجهاد وهشام محمد لعدم المجازفة به بعد العودة من الإصابة بينما عاد للفريق المهاجم أيمن غباشي وجاءت قائمة الفريق كالتالي: في حراسة المرمى - عماد السيد - الزنفلي - عمرو خليل ، خط الدفاع : اسلام جمال محمود رزق - عمر الميداني-مروان النجار - السيد سالم - محمود شعبان - صبري رحيل - خط الوسط : كريم الديب - نور السيد - يوسف حسن - احمد نبيل مانجا - خالد الغندور - عبذ الغني محمد - احمد حجي - احمد راشد - مروان عطيه - في الهجوم رزاق سيسيه - أيمن غباشي - محمد الصباحي

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وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه للقاء الاتحاد السكندرى، وضمت 22 لاعبا وجاءت كالتالى … حارس المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش – همام طارق – محمد مخلوف – محمد بيومى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا – محمد حمدى زكى. خط الهجوم .. شيلونجو – حازم مرسى – محمد الشامى.

واختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، 22 لاعباً للسفر إلى الإسكندرية والدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمباراة حرس الحدود المقرر إقامتها فى الخامسة مساء باستاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 للدورى.

وضمت قائمة المقاصة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد محسن وصلاح عاشور ومحمد مسعد وميدو جابر وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وشميلس بيكلي وأودو موسيس وباولن فوافي وصلاح أمين وعمرو مرعي.