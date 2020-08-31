شكرا لقرائتكم عبدالعال: "أوباما" نسي الكرة..وأصبح تائه فى الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مباراة الأبيض وإنبي كانت سيئة للغاية، موضحًا على عدم نجاح باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء، فى مواجهة الخطة الدفاعية لحلمي طولان، مدرب الفريق البترولي.

وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "هناك علامات استفهام على مشاركة أوباما أساسيًا، اللاعب نسي الكرة على الإطلاق ولا يظهر فى المباراة بشكل مميز، أشهر بأنه تائه فى الملعب".

وأضاف: "أشرف بن شرقي عاني أمام إنبي بسبب الرقابة الصارمة عليه، أوناجم لا أقتنع به ولكنه يؤدي بشكل جيد للغاية خلال الفترة الأخيرة".