شكرا لقرائتكم عبد الناصر محمد: المال مقابل التدريب..لازم تدفع لقيادة أندية معينة في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال عبد الناصر محمد، مدرب نادي مصر السابق، توليت قيادة الفريق فى القسم الثاني والاتفاق كان على البقاء في الدوري وكانت مغامرة كبيرة، و مش هتدخل أندية معينة تدرب غير لما تدفع.

وأضاف في برنامج البيت الكبير ، على قناة الأهلي، أن المدربين فى يتم تصنيفهم الى الممتاز أ، والممتاز ب ، ولا يوجد تارجت ثابت لمجالس الإدارة ولا يوجد معايير في مصر لاختيار المدربين ، والأندية تبحث عن الاسم الكبير فقط ولا بد من وجود لجنة فنة لتقييم المدربين فنيا.

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وواصل مدرب نادي مصر السابق أن وكلاء اللاعبين ورؤساء الأندية متحكمين فى اختيار المدربين وناس مش هتدخلك النادى غير لما تدفع لحد معين جامد يضمن بقاءك.

وأوضح أن بعض مجالس الادارات يرفضون وقوف المدرب بجوار لاعبيها ويوجد لاعبين يكونوا السبب فى رحيل المدربين لاقترابهم من مجلس الادارة .

وأكد عبد الناصر أن دكرنس النادى الوحيد فى مصر الذى طبق الانتر فيو مع المدربين وقابلنى واعتذر ل وقال طموحاتك أعلى من اللى أنا عايزه ومش هاقدر أدك فلوس مضيفا

لا بد لاتحاد الكرة ان يحدد للمدرب الواحد فريقين فقط فى الموسم بدلا من انتقال المدرب لاربع أندية موسما مما يمنح اخرن فرص للظهور فى الممتاز

وواصل خرجت أثناء تواجدى فى حرس الحدود والجيش حصلنا على رخصة تدريب من أوروبا وإفريقيا مما تسبب فى ارتفاع مستوانا.