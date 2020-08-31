شكرا لقرائتكم أحمد عيد: لاعبي الزمالك لعبوا برجولة والزمالك مينفعش يخسر ماتشين ورا بعض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أحمد عيد ظهير فريق الزمالك الصاعد عن سعادته بالفوز على إنبي مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة.

وقال أحمد عيد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، عقب اللقاء: "لاعبي الزمالك لعبوا برجولة والزمالك مينفعش يخسر ماتشين ورا بعض، وبنعد الجماهير بالفوز في المباراة المقبلة على بيراميدز".

وتابع لاعب الزمالك السابق أن أهم ما يميز فريق الزمالك أن اللاعبين الكبار يعاملون اللاعبين الصاعدين معاملة مميزة ويحرصون على دعمهم طوال الوقت".

نجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف. Advertisements

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، ورباعي الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، ويقود الهجوم مصطفى محمد.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى، حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: على فوزى وإبراهيم يحيى وأسامة جلال وكريم فؤاد، ورباعي الوسط: حميد ماو، محمود غالى، عبد الرحمن عامر، محمد بسيونى، ويقود خط الهجوم: محمد شريف، فيستون عابدول.