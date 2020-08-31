شكرا لقرائتكم بسبب ضغوط المغرب.. شطة يلمح لاستجابة "كاف" فى تأجيل البطولة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد المنعم شطة، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي، احتمالية تأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب الضغوط المغربية. وقال شطة فى تصريحات تلفزيونية: "الكاف دائمًا يستجيب للضغوط المغربية بشأن تأجيل مباراتي نصف نهائي البطولة الأفريقية، والوداد تم تأجيل 4 مباريات له فى الدوري المغربي". Advertisements وأضاف: "أتمني استكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا، حتي إذا كان الوداد يملك 14 حالة فى فريقه فهو لديه قائمة تتكون من 30 لاعبًا".

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