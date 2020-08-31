شكرا لقرائتكم محمد صلاح: فيه لاعيبة في طنطا بتدعى الإصابة وعاوزة تلعب على مزاجها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح مدرب نادى طنطا، أن التوفيق غاب عن الفريق في المباريات الأخيرة رغم وصولنا لمرمى المنافسين في مباريات الدورى ولا نسجل.

وقال محمد صلاح خلال مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "موقف طنطا صعب جدا واللاعبين بيأدوا كويس جدا والحظ معاندنا، كل الفرص بضيع والكور اللى بتيجى علينا بتخش، وفريق طنطا بيوصل كثير والدليل أن حراس فرق المنافسة بتكون نجوم المباراة زى أحمد السعدنى حارس الحدود وكذلك عمر صلاح حارس سموحة".

وأضاف مدرب طنطا: "فيه لاعيبة في طنطا بتدعى الإصابة للهروب من المباريات وفيه لاعيبة بتلعب على مزاجها، واللاعيبة نيتها مش كويسة لذلك مش بنفوز، رغم أن اللاعيبة بتعمل مجهود كبير وقلت لرئيس النادى لابد من تطهير الفريق، وأبعدتهم عن الفريق".

واختتم محمد صلاح: "نعمل على زيادة العمل لأن الفريق بيوصل وإن شاء الله ربنا هيدينا الأيام الجاية وهنتغلب على الحظ ".

وسقط طنطا أمام سموحة بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

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أحرز ثلاثية الفريق السكندرى، كل من شريف رضا فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، ثم أضاف إيريك ديسمبى الهدف الثانى فى الدقيقة 43، وفى الدقيقة 71 أحرز صلاح محسن الهدف الثالث من ضربة رأسية متقنة.

وشهد اللقاء احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق طنطا فى الدقيقة 39، إلا إنه تراجع عن قراره بعد أن عاد لتقنية الفار، والتى أكدت عدم لمس الكرة يد لاعب سموحة.