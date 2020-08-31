شكرا لقرائتكم رد نارى من طولان على طارق يحيى بعد تصريحات استفزاز الجماهير بسبب لون القميص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، على التصريحات التى أطلقها طارق يحيى نجم الزمالك السابق، التى قال فيها أن طولان استفز جماهير الفريق الأبيض بسبب لون القميص الذى كان يرتديه خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى، التى أقيمت مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، خاصة إن طولان من أبناء نادى الزمالك.

وقال طارق يحيى خلال الاستوديو التحليلى لقناة الزمالك :"حلمى طولان كان يستفز جمهور الزمالك اليوم لأن ارتدى تى شيرت لونه أحمر كان من الممكن أن يختار أي لون أخر ونحن لا نقول له تهاون ولكنه نطالبه بتقدير بيته نادى الزمالك.. وجمهور الزمالك انتقد حلمى طولان كثيرا لتحليله على قناة الأهلى ولكن لا نلومه ربما يكون ذلك عمله".

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وقال طولان فى رسالة إلى طارق يحيى فى تصريحات صحفية عقب لقاء الزمالك وإنبى فى تعليقه على تلك التصريحات:"إنت مالك أنا ألبس اللي أنا عايزه.. خليك فى حالك ومالكش دعوة".

ونجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه المدافع محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.