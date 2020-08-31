بسبب «تي شيرت أحمر».. نجوم الزمالك يشنون هجوماً عنيفاً على حلمي طولان: «تعمد استفزاز جمهور الأبيض»

شن نجوم نادي الزمالك القدامى هجوماً شرساً على المدير الفني لنادي إنبي حلمي طولان، وذلك عقب انتهاء مباراة الأبيض والفريق البترولي والتي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وجاء هجوم نجوم الزمالك بسبب ظهور حلمي طولان في مباراة الزمالك وإنبي مرتدياً "تي شيرت أحمر"!.

وهاجم طارق يحيي، مقدم الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك وإنبي على قناة الزمالك، حلمي طولان قائلاً إن "طولان" تعمد ارتداء تي شيرت أحمر لاستفزاز جمهور الزمالك، خاصة وأنه حضر بقناة الأهلي لتحليل مباراة القمة بين القطبين.

كما هاجم لاعب الزمالك السابق مدحت عبدالهادي المدير الفني لإنبي، معرباً عن دهشته الشديدة من ارتداء حلمي طولان، تي شيرت لونه أحمر خلال مباراته مع الزمالك.

وقال مدحت عبدالهادي، أثناء استضافته فى الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وإنبي على قناة الزمالك: "مكنتش حابب أن حلمي طولان يظهر فى مباراة الزمالك مرتدي تيشرت أحمر".

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وأضاف عبدالهادي: "مع احترامي لكابتن حلمي طولان الزمالك هو الباقي".

من جانبه، وجه أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق، رسالة لحلمي طولان بسبب التي شيرت الأحمر.

وقال أيمن عبدالعزيز، خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة ‏الزمالك وإنبي على قناة الزمالك: "كان يجب على حلمي طولان أن لا يرتدي تيشرت لونه ‏أحمر احتراما لنادي الزمالك وتقديرا لجماهيره".

وأضاف عبدالعزيز: "انا لو مكان ‏حلمي طولان كنت هرفض، وبالتالي كان من الأفضل أن يتجنب هذا الأمر‎ ".‎

يشار إلى أن الزمالك حقق فوزًا صعبًا على نظيره إنبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل، على استاد برج العرب، في الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الممتاز.