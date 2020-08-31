شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يكشف سر تراجع مستواه في المباريات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك عن سعادته بالفوز على إنبي بهدف دون رد، في اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة، وقال زيزو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "مفيش دوري في العالم بيتلعب ماتش كل 3 أيام، لا نأخذ وقتنا في الاستشفاء والتجهيز لكل مباراة، وهو ما أثر علي مستوى جميع اللاعبين وليس مستواه بمفرده.

وتابع زيزو: "نحن نؤدي بشكل جيد، خسرنا من المقاولون رغم أننا كنا الأفضل، التوفيق حالف المقاولون، لكن الفريق مجهد وفوزنا على إنبي مستحق".

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ووجه زيزو رسالة لبعض المنتقدين لمستواه ومستوى الفريق قائلا: "نتقبل النقد، لكن النقد الذى يستهدف الترند والتقطيع لا يجب التوقف عنده أو التعليق عليه، لأن من يقومون بهذا النقد الخارج عن النص والذى يصل للتجريح لأن هذا أكل عيشهم".

ونجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.