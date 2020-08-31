شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: حلمى طولان استفز جمهور الزمالك باللون الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتقد طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق حلمى طولان المدير الفني لفريق لإنبي بسبب لون القميص الذى كان يرتديه خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

قال يحيى خلال الاستوديو التحليلى لقناة الزمالك :"حلمى طولان كان يستفز جمهور الزمالك اليوم لأن ارتدى تى شيرت لونه أحمر كان من الممكن أن يختار أي لون أخر ونحن لا نقول له تهاون ولكنه نطالبه بتقدير بيته نادى الزمالك".

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واختتم نجم الزمالك الأسبق:" جمهور الزمالك انتقد حلمى طولان كثيرا لتحليله على قناة الأهلى ولكن لا نلومه ربما يكون ذلك عمله".

ونجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه المدافع محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.