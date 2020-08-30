شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فخر الدين بن يوسف: التونسي يرغب فى الاستمرار مع الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خالد سليمان، وكيل الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف، عن استمرار المفاوضات مع نادي الإسماعيلي، من أجل تمديد تعاقده مع قلعة الدراويش.

وقال سليمان فى برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة « «ten: :«فخر الدين يرحب بالإستمرار مع الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، ولديه عروض عربية عديدة، ولكنه يضع الدراويش فى أولوياته».

وأضاف: «التونسي يرغب فى الاستمرار مع الإسماعيلي، ولكنه ينتظر عرض مناسب من إدارة الإسماعيلي لتجديد العقد».