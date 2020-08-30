ثنائي الزمالك السابق يوجهان رسائل نارية لحلمي طولان بسبب القميص ‏‏ الأحمر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب مدحت عبدالهادي نجم نادي الزمالك السابق، عن اندهاشة الشديد من إرتداء حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي«تي شيرت» لونه أحمر خلال مباراته مع الزمالك. وقال مدحت عبدالهادي، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وإنبي: «مكنتش حابب إن حلمي طولان يظهر في مباراة الزمالك مرتدي تيشرت أحمر». وأضاف: «مع احترامي لكابتن حلمي طولان الزمالك هو الباقي». كما علق أيمن عبدالعزيز عن الواقعة قائلًا: «كان على كابتن حلمي طولان احترام جماهير الزمالك». وأنهى تصريحاته: «كان على طولان تلاشي هذا الأمر والابتعاد عن استفزاز جماهير الزمالك بارتداء اللون الأحمر خلال مباراة الليلة» يذكر أن الزمالك حقق فوزًا مهمًا على إنبي بهدف دون رد بالجولة 23 بالدوري Advertisements الوضع في مصر

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

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