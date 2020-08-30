شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: الزمالك يزاحم بيراميدز على ضم «الكعبي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسؤولي نادي الزمالك، فتحوا خط مفاوضات قوي مع أيوب الكعبي، مهاجم الوداد المغربي السابق، لضمه بداية من الموسم المقبل.
وقال فاروق في برنامج «البريمو»، المذاع على قناة «Ten»: «مفاوضات الزمالك مع الكعبي جاءت خلال الساعات الماضية، وبذلك يزاحم نادي بيراميدز على الصفقة الذي قطع شوطًا كبيرًا في الصفقة خلال الفترة الماضية».
وأضاف: «الزمالك يبحث عن مهاجم مميز في الوقت الحالي تحسبًا لرحيل مصطفى محمد في الموسم المقبل وخوضه تجربة الاحتراف في الموسم المقبل».
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