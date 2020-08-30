شكرا لقرائتكم خبر عن بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، غدًا الاثنين، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويخوض الأبيض تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وقد فاز فريق الزمالك على نظيره إنبي بهدف نظيف سجله محمود حمدي الونش، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ليصل الأبيض للنقطة رقم ٤٥ .