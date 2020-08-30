شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يعود للتدريب بصالة النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك اليوم للتدريب على صالة عبدالرحمن فوزى بالنادي بعد تجديدها وإعادة افتتاحها. بدأ التدريب بأداء تدريبات بدنية في الجيمانيزيوم لمدة ساعة ثم أداء تدريبات فنية وخططية لمدة ساعتين. ويقود الفريق حسين زكي مديرًا فنيًا وحسن يسرى مدربًا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,497

تعافي 71,302

وفيات 5,376

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يد الزمالك يعود للتدريب بصالة النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.