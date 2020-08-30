شكرا لقرائتكم خبر عن «كوليبالي» يرغب في تجديد عقده مع نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «فوتبول إيطاليا» إن كاليدو كوليبالي، لاعب فريق نابولي الإيطالي، يفضل تجديد عقده مع ناديه والبقاء في إيطاليا عن الذهاب لإنجلترا وتحديدًا لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن «كوليبالي» يرغب في توقيع عقد جديد براتب سنوي قدره 7 أو 8 ملايين يورو، ولكن ترغب إدارة نابولي في بيعه هذا الصيف والاستفادة من قيمته.

وأوضح الموقع أن اللاعب السنغالي يعتبر الأعلي قيمة بين لاعبي الفريق الإيطالي، حيث كانت قد رفضت الإدارة العديد من العروض لضمة على مدار السنوات الأخيرة، إذ حددت سعر بيع اللاعب بقيمة 100 مليون يورو.

يذكر أن آخر عرض قدم للتعاقد مع كوليبالي كان من جانب فريق مانشستر سيتي بحوالي 65 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت، بينما أصر نابولي على 80 مليون يورو، للتخلي عن خدماته.