شكرا لقرائتكم خبر عن «توتو سبورت»: سواريز معجب بفكرة الانتقال لإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، إن اللاعب لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، معجب بفكرة الانتقال لفريق يوفنتوس واللعب بقميص السيدة العجوز الموسم المقبل.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن «سواريز» معجب بفكرة الانتقال لإيطاليا، لدرجة أن اللاعب الأورجوياني اتصل ببافيل نيدفيد، نائب رئيس اليوفي، لمعرفة رغبة الفريق الإيطالي بشكل مباشر حول مسألة ضمه بداية الموسم.
وأشارت الصحيفة أن فريق السيدة العجوز يبحث عن بديل لجونزالو هيجواين، والذي لا يوجد له مكان ولا يتناسب مع خطة المدير الفني الجديد أندريا بيرلو.
يذكر أن سواريز اقترب من الرحيل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما أخبره رونالد كومان، المدرب الجديد لبرشلونة، بأنه خارج حساباته في الموسم الجديد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,497
-
تعافي
71,302
-
وفيات
5,376
كانت هذه تفاصيل خبر «توتو سبورت»: سواريز معجب بفكرة الانتقال لإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.