شكرا لقرائتكم خبر عن «توتو سبورت»: سواريز معجب بفكرة الانتقال لإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، إن اللاعب لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، معجب بفكرة الانتقال لفريق يوفنتوس واللعب بقميص السيدة العجوز الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن «سواريز» معجب بفكرة الانتقال لإيطاليا، لدرجة أن اللاعب الأورجوياني اتصل ببافيل نيدفيد، نائب رئيس اليوفي، لمعرفة رغبة الفريق الإيطالي بشكل مباشر حول مسألة ضمه بداية الموسم.

وأشارت الصحيفة أن فريق السيدة العجوز يبحث عن بديل لجونزالو هيجواين، والذي لا يوجد له مكان ولا يتناسب مع خطة المدير الفني الجديد أندريا بيرلو.

يذكر أن سواريز اقترب من الرحيل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما أخبره رونالد كومان، المدرب الجديد لبرشلونة، بأنه خارج حساباته في الموسم الجديد.