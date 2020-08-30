شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: حلمي طولان استفز جماهير الزمالك بارتداء «تي شيرت» ‏أحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيي، مقدم الاستوديو التحليلي بقناة نادي الزمالك ونجم الفريق الأبيض السابق، إن حلمي طولان، المدير الفني لفريق نادي إنبي، قام باستفزاز جماهير النادي خلال مواجهة الفريقين الليلة.

وأوضح «يحيي»، عبر شاشة قناة الزمالك: «أرى أن حلمي طولان تعمد ارتداء تي شيرت أحمر خلال مواجهة الزمالك وإنبي اليوم من أجل استفزاز جماهير الزمالك»، في إشارة منه إلى اللون الشهير للمنافس التقليدي للزمالك، النادي الأهلي.

وواصل: «لا أرى أي تبرير لهذا الموقف سوى استفزاز جماهير الزمالك ووصلتني العديد من رسائل جماهير النادي التي تحمل غضبهم من موقف طولان».

وأنهى تصريحاته: «حلمي طولان كان لديه مستحقات مالية تقارب النصف مليون جنيه في ولاية ممدوح عباس، ومرتضى منصور، الرئيس الحالي للزمالك، هو من أصدر قراراً بصرفها له».