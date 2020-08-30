شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو عن تذبذب مستواه: أنا هداف الفريق وسجلت في شباك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سيد زيزو، نجم خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، أن التوفيق في عالم كرة القدم من عند الله، بالنسبة للتهديف وزيارة شباك المنافسين.
وأضاف زيزو في تصريحات لقناة الزمالك:«أنا هداف الفريق في الدوري الممتاز هذا الموسم، وسجلت في شباك الأهلي بلقاء القمة الأخير».
وواصل:«نبحث حالياً عن الفوز وحصد النقاط الثلاثة مع كل مباراة في ظل حالة الارهاق الشديد وضغط المباريات، ولا نبحث عن أى شىئ اّخر».
وكان الزمالك قد حقق فوزاً ثميناً على حساب إنبي بهدف نظيف، بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز.
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