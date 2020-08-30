شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا..الترجي يُتوج بالدوري التونسي للمرة الـ 30 فى تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق الترجى، بلقب الدورى التونسى للمرة الرابعة على التوالى والـ 30 في تاريخه، على الرغم من تعادله مع ضيفه فريق هلال الشابة، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «المنزة»، في ختام منافسات الجولة الـ 23 من المسابقة.

وحسم الترجى لقب الدورى التونسى بفضل أفضلية المواجهات المباشرة أمام الصفاقسى، صاحب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري التونسي، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

تقدم هلال الشابة بهدف أحرزه الجيلانى عبدالسلام في الدقيقة 59، وتعادل للترجى الجزائرى عبدالقادر بدران في الدقيقة 65.

وبتلك النتيجة يحتل الترجى صدارة جدول ترتيب الدورى التونسى برصيد 55 نقطة متفوقا بفارق 9 نقاط عن الصفاقسى صاحب المركز الثانى، برصيد 46 نقطة، الذي تغلب على النجم الساحلى 2-1، فيما يأتى هلال الشابة في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.