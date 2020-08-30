شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسقط إنبي بهدف الونش ويعود للإنتصارات من جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الزمالك فوزًا غاليًا على ضيفه انبي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة الـ23 من دوري we المصري على ستاد القاهرة الدولي.
ورفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة - سيتم خصم 3 نقاط نهاية الموسم - متساويًا مع بيراميدز وصيف جدول الترتيب، قبل مواجهة الفريقين المنتظرة الخميس المقبل.
أما انبي فبقى في المركز السابع بجدول الترتيب وفي رصيده 30 نقطة.
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