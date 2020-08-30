شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقترب من التعاقد مع مدرب الزمالك الأسبق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل نادي المصري البورسعيدي، عن وجود مفاوضات مع البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، من أجل تولي تدريب الفريق خلفًا لـ طارق العشري، الذي يحقق نتائج سلبية مع الفريق.
وكان نادي المصري البورسعيدي، تحت قيادة طارق العشري، قد خسر من الأهلي بالأمس، بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري العام المصري.
وقال مصدر مقرب، إن إدارة النادي البورسعيدي دخلت في مفاوضات مع البرازيلي جورفان فييرا، مدرب الزمالك الأسبق، ومن المنتظر أن يقوم بالرد النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.
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