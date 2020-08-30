شكرا لقرائتكم خبر عن رد حاسم من أليو ديانج على أنباء هروبه من الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد أليو ديانج، اللاعب المالي للنادي الأهلي، على ما أثير خلال الساعات الماضية من شائعات عن هروبه إلى بلاده مالي وعدم عودته مجددًا إلى القلعة الحمراء.

وجاء رد "ديانج" في صورة فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "تويتر" قال فيه: "السلام عليكم يا جماهير الأهلي لقد قمت بالسفر إلى بلدي مالي بعد أخذ إذن من الكابتن سيد عبدالحفيظ لأقوم بتجديد جواز سفري، وإن شاء الله سأعود للمشاركة في التدريبات وأكون حاضرًا في مباراة وادي دجلة".