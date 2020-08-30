شكرا لقرائتكم خبر عن رد حاسم من أليو ديانج على أنباء هروبه من الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد أليو ديانج، اللاعب المالي للنادي الأهلي، على ما أثير خلال الساعات الماضية من شائعات عن هروبه إلى بلاده مالي وعدم عودته مجددًا إلى القلعة الحمراء.
وجاء رد "ديانج" في صورة فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر "تويتر" قال فيه: "السلام عليكم يا جماهير الأهلي لقد قمت بالسفر إلى بلدي مالي بعد أخذ إذن من الكابتن سيد عبدالحفيظ لأقوم بتجديد جواز سفري، وإن شاء الله سأعود للمشاركة في التدريبات وأكون حاضرًا في مباراة وادي دجلة".
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
98,497
-
تعافي
71,302
-
وفيات
5,376
كانت هذه تفاصيل خبر رد حاسم من أليو ديانج على أنباء هروبه من الأهلي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.