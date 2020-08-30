شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تأجيل «كاف» لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «البطولة» المغربية، مفاجآة مدوية، حول رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تأجيل أي مباراة من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، وذلك بعد التقارير التي انتشرت بطلب الوداد البيضاوي منافس الأهلى في نصف النهائي التأجيل لشهر نوفمبر، رغم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وكانت تقارير مغربية قد أشارت إلى وجود مناقشات حول إمكانية تأجيل مباراتي نصف النهائي في حالة زيادة الإصابات في الأيام المقبلة، ووفقًا للصحيفة المغربية، فإن لجنة المسابقات بالكاف رفضت هذا الأمر، وأكدت أن الوقت لا يسمح بتأجيلات جديدة في المسابقة.

وشدد مصدر من الكاف في تصريحاته للصحيفة، على أنه اعتمد المواعيد النهائية لمباراتي نصف النهائي، حيث سيستضيف الرجاء الزمالك يوم 25 سبتمبر، وتقام مباراة الأهلي والوداد بالمغرب في اليوم التالي.