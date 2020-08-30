شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة فى الوجهة المقبلة لـ«سواريز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة، تحدث إلى بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، بشأن إمكانية انتقاله إلى ملعب «تورينو» واللعب بجانب كريستيانو رونالدو في الموسم المقبل.
ويغادر الأوروجوياني ملعب «كامب نو» هذا الصيف بعد أن أخبره المدرب الجديد رونالد كومان أنه ليس ضمن خططه.
وقالت الصحيفة إن سواريز ونائب رئيس يوفنتوس «نيدفيد» قد دخلوا في مناقشات حول الصفقة المحتملة، وتتقدم المحادثات بشكل جيد ويبدو من المرجح أن يلعب «سواريز» ضد خصمه طوال السنوات الماضية «رونالدو» في فريق واحد.
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