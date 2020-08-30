شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للزمالك في موقعة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة بيراميدز المقبلة في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي بسبب الإيقاف.
وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة إنبي المقامة حاليا في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري في كرة مشتركة مع محمود غالي ليتأكد غياب اللاعب عن اللقاء المقبل.
ويعد طارق حامد لاعب الوسط الأساسي بالفريق ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني للزمالك على محمد حسن في اللقاء المقبل.
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