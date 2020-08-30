شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع «فان دي بيك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع نظيره الهولندي أياكس للتعاقد مع نجم وسط الطواحين الهولندية دوني فان دي بيك بداية من الموسم القادم.

وحسب صحيفة «دي تيليجراف» الهولندية، فقد توصل الشياطين الحمر لاتفاق مع أياكس واللاعب لتوقيع الأخير على عقد يمتد لـ 5 سنوات، إذ من المنتظر أن يسافر «فان دي بيك» إلى مانشستر هذا الأسبوع لإتمام الصفقة والخضوع للفحص الطبي.

ولفتت الصحيفة الهولندية إلى أن الاتفاق حسم مقابل مبلغ في إطار الـ 45 مليون يورو.