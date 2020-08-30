شكرا لقرائتكم أحمد سيد زيزو عن سوء التوفيق: أنا هداف الزمالك وسجلت في شباك ‏الأهلي ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سيد زيزو، نجم خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ‏التوفيق في عالم كرة القدم من عند الله، بالنسبة للتهديف وزيارة شباك ‏المنافسين.‏

وأضاف زيزو في تصريحات لقناة الزمالك:"أنا هداف الفريق في الدوري ‏الممتاز هذا الموسم، وسجلت في شباك الأهلي بلقاء القمة الأخير".‏

وواصل:"نبحث حالياً عن الفوز وحصد النقاط الثلاثة مع كل مباراة في ‏ظل حالة الارهاق الشديد وضغط المباريات، ولا نبحث عن أى شىئ ‏اّخر".‏

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خطف الزمالك 3 نقاط مهمة من إنبى بعد الفوز عليه بهدف أحرزه محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.