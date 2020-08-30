شكرا لقرائتكم أيمن عبدالعزيز يضع "جماهير الزمالك" فى نصيحة شخصية لحلمي طولان بعد الفانلة الحمرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق، رسالة لحلمي طولان ‏المدير الفني لفريق إنبي بعد ظهوره مرتديا تيشرت لونه أحمر فى مباراة ‏الزمالك وإنبي‎.‎

وقال أيمن عبدالعزيز خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة ‏الزمالك وإنبي: "كان يجب على حلمي طولان أن لا يرتدي تيشرت لونه ‏أحمر احتراما لنادي الزمالك وتقديرا لجماهير الزمالك وانا لو مكان ‏حلمي طولان كنت هرفض وبالتالي كان من الافضل أن يتجنب كابتن ‏حلمي هذا الأمر‎ ".‎

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خطف الزمالك 3 نقاط مهمة من إنبى بعد الفوز عليه بهدف أحرزه محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.