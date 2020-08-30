شكرا لقرائتكم مدحت عبدالهادى يرد على حلمى طولان بهذا التصريح "الزمالك هو الباقى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب مدحت عبدالهادي نجم نادي الزمالك السابق، عن اندهاشة الشديد من إرتداء حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي تيشيرت لونه أحمر خلال مباراته مع الزمالك.
وقال مدحت عبدالهادي خلال تواجده فى الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وإنبي: "مكنتش حابب أن حلمي طولان يظهر فى مباراة الزمالك مرتدي تيشرت أحمر "، وأضاف قائلا:" مع احترامي لكابتن حلمي طولان الزمالك هو الباقي".
خطف الزمالك 3 نقاط مهمة من إنبى بعد الفوز عليه بهدف أحرزه محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.
بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.
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