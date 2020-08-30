شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد لبيراميدز غدا بدون راحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا الإثنين في تمام الخامسة مساء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر له الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 24 بالدوري والمقرر اقامتها المقبل على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

ونجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين ، وبدأ الزمالك المباراة بضغط على مدافعى انبى من أجل احراز هدف مبكر لإراحة الأعصاب، في المقابل فان لاعبى انبى اعتمدوا علي الهجمات المرتدة واللعب من الجبهة اليمنى في محاولة لاختراق جبهة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك.

ولجأ محمود عاشور حكم المباراة الي تقنية حكم الفيديو " فار " في اتلحام بين طارق حامد من الزمالك ومحمد بسيونى من انبى، وبالفعل منح طارق حامد انذار لخشونته مع لاعب انبى، ليغيب عن مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة في الجولة الـ 24 للدورى ، وتألق مدافعى الفريقين حال دون احراز أهداف .

هدأ أداء الفريقين تدريجيا ، وأنحصر اللعب في منتصف الملعب، وظهرت بعض الهجمات علي استحياء من الفريقين ولكن دون خطورة على مرمى أبو جبل او جاد.

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واشهر محمود عاشور حكم المباراة إنذارات عديدة في وجه لاعبى الفريقين حيث حصل من الزمالك علي انذار كل من طارق حامد وفرجاني ساسي ، واسامة جلال ومحمود غالي من انبى، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين

بدأ الزمالك الشوط الثانى بطوفان من الهجمات على مرمى محمود جاد حارس مرمى انبى ولكن دون ترجمة الهجمات لأهداف.

وألغى محمود عاشور حكم مباراة الزمالك وإنبى، هدفا للفريق الأبيض سجله يوسف أوباما مهاجم الفريق بسبب وجوده فى مصيدة التسلل خلال تسديد الكرة فى الشباك فى الدقيقة 50 من عمر المباراة ، ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين بعد مرور 60 دقيقة.

وكثف لاعبو الزمالك من هجماتهم علي مرمى انبى في محاولة لخطف نقاط المباراة الثلاثة، ولكن دون جدوى بسبب التنظيم الدفاعى الذى امتاز به فريق انبى.

وحاول كارتيرون المدير الفني للزمالك تعديل الوضع الهجومى لفريقه من خلال اشراك كاسونجو ومحمد اوناجم ، وفي الدقيقة 73 ينجح محمود الونش في احراز هدف التقدم للزمالك لتصبح النتيجة 1/0 للزمالك بعد مرور 75 دقيقة.

حاول لاعبو انبى احراز هدف التعادل خلال الفترة المتبقية من المباراة الا ان دفاع الزمالك وتألق أبو جبل منعا لاعبو انبى من التعادل لتنتهى المباراة بفوز الزمالك 1/0.