شكرا لقرائتكم الزمالك ضد إنبي.. 3 مشاهد تكشف لجوء حلمي طولان لغلق مفاتيح القلعة البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد إنبي



فرض حلمي طولان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي انبي خطته الدفاعية على منافسه الزمالك بعدما كشفت كواليس الشوط الأول قيامه بمراقبة مفاتيح لعب الزمالك بشكل ضاغط وثنائي وأحياناً ثلاثي لتفادي انطلاقات نجوم القلعة البيضاء.

وساهم الدفاع المكثف على مفاتيح لعب الزمالك في ايقاف خطورة مصطفى محمد ويوسف أوباما وأحمد زيزو بالإضافة الى اشرف بن شرقي خلال فعاليات الشوط الأول.

حاول النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الدخول في مداعبة مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق خلال دخول القلعة البيضاء لأداء فترة الاحماء التي تسبق مباراة انبي في الدوري المصري الممتاز.

ولاحظ المتواجدين بالملعب والمصورين على وجود لون أبيض في قصة شعر "الراستا" التي قام بها قبل شهر اللاعب التونسي فور وصوله الى القاهرة قادما من بلاده.

كشف الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تشكيل مواجهة إنبى، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة.

يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط هامة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى لاستعادة انتصاراته فى الدورى الممتاز، وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.





الزمالك ضد إنبي

الزمالك ضد إنبي

الزمالك ضد إنبي