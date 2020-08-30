شكرا لقرائتكم حلمى طولان: هدف الزمالك من خطأ فردى وبنلاعب فريق من الطراز الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، أن مواجهة الزمالك كانت صعبة، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود الونش مدافع الفريق الأبيض.

قال طولان عن اللقاء: "مباراة صعبة جداً بلاعب فريق فيه لاعيبة من الطراز الأول، لكن قدرنا لمدة ساعة وربع بنلعب بشكل جيد، الزمالك وصل على استحياء وهدف الزمالك جاء من خطأ فردى والمراقبة كانت سيئة من خط الدفاع ولكن بشكر فريقى قدرى يعملوا مباراة جيدة".

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وتابع طولان فى المؤتمر الصحفى للمباراة قائلا:"لما أطلع خسران من الزمالك من ركلة ركنية ده حاجة كويسة وجيدة، وعيب أن يتقال عليا إنى بفوت المباراة، ومعروف عنى إنى بخلص لفرقتى اللى بدربها والسوشيال ميديا بقت سخافة وسيئة فى كل شئ، أنا كنت بضغط من قدام بشكل كويس وكان فيه إنضباط تكتيكي، والزمالك مش واخد على أن فيه حد يبقى ضاغطه من قدام بالشكل اللى عملناه اليوم.. وفترة الاعداد بعودة الدورى لم تكن كافية".

ونجح نادى الزمالك فى خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه المدافع محمود الونش فى الدقيقة 73 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.