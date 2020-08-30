شكرا لقرائتكم زيزو: بعض النقد للاعبي الزمالك الهدف منه "ركوب التريند" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك عن سعادته بالفوز على إنبي بهدف دون رد، في اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة.

وقال زيزو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "مفيش دوري في العالم بيتلعب ماتش كل 3 أيام، لا نأخذ وقتنا في الاستشفاء والتجهيز لكل مباراة".

وتابع زيزو: "نحن نؤدي بشكل جيد، خسرنا من المقاولون رغم أننا كنا الأفضل، التوفيق حالف المقاولون، لكن الفريق مجهد وفوزنا على إنبي مستحق".

ووجه زيزو رسالة لبعض المنتقدين لمستواه ومستوى الفريق قائلا: "نتقبل النقد، لكن النقد الذى يستهدف الترند والتقطيع لا يجب التوقف عنده أو التعليق عليه، لأن من يقومون بهذا النقد الخارج عن النص والذى يصل للتجريح لأن هذا أكل عيشهم".

نجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، ورباعي الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقى، ويقود الهجوم مصطفى محمد. Advertisements

وجاء تشكيل إنبى كالتالى، حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: على فوزى وإبراهيم يحيى وأسامة جلال وكريم فؤاد، ورباعي الوسط: حميد ماو، محمود غالى، عبد الرحمن عامر، محمد بسيونى، ويقود خط الهجوم: محمد شريف، فيستون عابدول.

ويتواجد على مقاعد بدلاء إنبى كلا من:"عبد العزيز البلعوطى، محمد عرابى، محمود قاعود، أحمد العجوز، أحمد على، هشام عادل، محمد رزق، عمر سافيولا، أحمد حسين ميسى".