شكرا لقرائتكم هاني رمزي :ديانج ينتظم فى تدربيات الاهلى قبل مواجهة وداى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني رمزي، نجم الأهلى الأسبق، أن السنغالي اليو ديانج موجود مع فريقه وسيتواجد خلال أيام للتدريب فى النادى قبل مواجهة وداى دجلة مؤكدا أن هناك تشويش متعمد على النادى الاهلى ، في برنامج البيت الكبير ، على قناة الأهلي.

وجه أليو ديانج لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، رسالة للجماهير أثناء تواجده فى مسقط رأسه بمالى، حيث نشرت الصفحة الرسمية للأهلى على فيس بوك مقطع فيديو لديانج قاله خلاله: "السلام عليكم جماهير الأهلى، لقد قمت بالسفر إلى بلدى مالى بعد الحصول على اذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لأقوم بتجديد جواز سفرى، وبإذن الله سأعود للمشاركة فى التدريبات، وأكون حاضرًا فى مواجهة وادى دجلة المقبلة".

وكان سيد عبد الحفيظ، قال إنه وافق على السماح للمالى أليو ديانج، بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، مضيفا أن غياب اللاعب المالى عن مباراة المصرى المقبلة للإيقاف، المقرر لها بعد غدٍ السبت، دفع الجهاز الفنى إلى الموافقة على السماح بسفر اللاعب إلى بلاده، من أجل تجديد الجواز الخاص به، خاصة فى ظل وجود متسع من الوقت بين مباراة المصرى والمباراة التالية فى مسابقة الدوري.

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وأوضح أن أليو ديانج سيعود إلى القاهرة منتصف الأسبوع القادم، للانتظام فى تدريبات الفريق.

ويعانى الأهلى من غيابات كثيرة فى الفترة الحالية إذ يفقد جهود، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف، كما يغيب عن لقاء المصرى للإيقاف كلاً من أحمد فتحى والمالى آليو ديانج.

ويعلن فايلر قائمة الأهلى لمباراة المصرى عقب مران الفريق غداً والتى ستُحدد القرار النهائى بالنسبة لصالح جمعة سواء بدخول القائمة أو عدم دخوله وأن كانت الدلائل تُشير إلى أن اللاعب سيكون ضمن خيارات المدرب السويسرى فى اللقاء المرتقب.